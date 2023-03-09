Запрет съемки на уроках одобряет большинство учителей Хабаровска

Запрет съемки на уроках одобряют большинство учителей Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство учителей и родителей Хабаровска выступило за запрет съемки на уроках. Напомним, такую инициативу выдвинули депутаты госдумы. Мнение мам, пап и педагогов узнали специалисты сервиса SuperJob, проведя опрос.

Законопроект находится в разработке. Его авторы считают, что снимать уроки можно только в образовательных целях, и если согласны учителя и дирекция школы. Их поддержало 80 процентов опрошенных педагогов и 52 процента родителей. К слову, последние задумались о возможных плохих последствиях чаще.

Родители, которые поддержали запрет, считают, что дети не должны отвлекаться на уроках. Их внимание должно быть заострено на доске, а не экране смартфона. Противники инициативы - а их 24 процента - говорят, что съемка может быть полезна. Например, видео и фото могут доказать, что учителя нарушают закон. А еще отсутствующие на уроке ребята смогут его посмотреть, чтобы легче понять пропущенный материал. К тому же ничего плохого в том, что ребенок сфотографирует написанное на доске, нет.

Среди учителей поддержало закон большинство. Восемь из десяти педагогов согласны с ним.

- По их мнению, съемка на уроках отвлекает и учеников, и учителя: не всем педагогам комфортно работать под камерой. Только восемь процентов выступили против: «Мне скрывать нечего»; «Зачем запрещать, пусть снимают и пересматривают - больше запомнят», - рассказали в пресс-службе сервиса.

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