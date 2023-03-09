Космонавта Петра Дуброва выдвинули на звание почетного гражданина Хабаровска Фото: ТОГУ

В Хабаровске на звание почетного гражданина города выдвинули Петра Дуброва - выпускника Тихоокеанского государственного университета и космонавта. Его кандидатуру поддержали 20 компаний края, среди которых учебные организации, социальные и медучреждения и общественники.

Петр Дубров - космонавт. Ему принадлежит рекорд по длительности полета: он пробыл на орбите почти год - 355 дней. Также мужчина участвовал в научных исследованиях по медицине и биотехнологии, изучал, как влияет космос на материалы и микроорганизмы. К слову, в открытый космос Петр выходил четыре раза.

- Выходы в открытый космос - самое сложное и интересное на борту. За две недели до выхода мы начинаем собираться: готовим скафандры, шлюзовой отсек, через иллюминатор изучаем районы работ. Сам выход длится 20 часов. В этот день просыпаемся в 3-4 часа, делаем последние проверки, надеваем обмундирование. Мы должны были подготовить станции к приему новых модулей, работы было много. Все прошло успешно, - рассказал Петр Дубров.

Петр Дубров окончил ТОГУ в 1999 году. Тогда это был еще Хабаровский государственный технический университет. Мужчина получил диплом по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В 2012 году вошел в отряд космонавтов Роскосмоса. Решение о присвоении почетного звания Петру Дуброву приняли в преддверии Дня города.

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