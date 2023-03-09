Больше двух тысяч человек обратились в центры помощи мобилизованным Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

С начала года в центры помощи мобилизованным Хабаровского края поступило более двух тысяч обращений. Чаще всего семьи военных интересуются оформлением выплат, просят доставить на дом продукты или помочь с детьми.

- Обращения от родственников мобилизованных поступают буквально каждый день. В крае сейчас открыто 16 центров. Они работают в будни с 9 до 18 часов. В режиме онлайн мы контролируем работу всей этой огромной службы. Периодически посещаем центры в районах. Например, недавно побывали в Советской Гавани, районе имени Лазо, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Ванино, - рассказала Дарина Лебедева, замминистра соцзащиты - начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организациями социального обслуживания.

Один из таких центров - отделение организации «Боевое братство» - работает на территории Хабаровского специального дома ветеранов. Недавно там открылся еще и центр «Точка опоры-ДВ». Тем, кто вернулся со спецоперации, помогают комплексно. Это консультации и юристов, и психологов. Именно туда обратился Олег Кобелев, участник СВО. Ему нужно было пройти врачебную комиссию. Сейчас специалисты помогают ему оформить документы. С начала работы центра сюда обратились около 300 родных солдат.

Список всех центров, которые работают в Хабаровском крае, можно посмотреть на сайте министерства социальной защиты.

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