Михаил Дегтярев вручил госнаграды росгвардейцам, вернувшимся со спецоперации

Вернувшихся из зоны СВО сотрудников Росгвардии наградил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла торжественная церемония награждения сотрудников Росгвардии, недавно вернувшихся со спецоперации. Благодарности они принимали от губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и Игоря Голлоева, командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ. Мероприятие посетили также родные и близкие военных.

- Рад приветствовать вас на родной земле. От имени правительства и жителей Хабаровского края желаю вам удачи, успехов в службе и здоровья. Мы гордимся вами. И, как сказал Владимир Путин, герои есть не только в прошлом. Они вокруг нас. Это те, кто защищает страну с оружием в руках, - сказал Михаил Дегтярев.

Он отметил, что за время спецоперации войска Восточного округа отличились профессионализмом и самоотверженностью. А подтверждают это полученные ими награды.

Игорь Голлоев поблагодарил семьи военных и их самих за надежный тыл, а представителей власти - за внимание, которое они проявили во время пребывания солдат в зоне проведения СВО.

На мероприятии росгвардейцы получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За Отвагу», Жукова, Суворова, Георгиевский крест, ведомственные знаки отличия и ценные подарки от Михаила Дегтярева.

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