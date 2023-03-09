Прививку от энцефалита сделали около 20 тысяч жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В этом году уже около 20 тысяч человек привились от клещевого энцефалита в Хабаровском крае. Совсем скоро начнется активность насекомых, и специалисты рекомендуют защититься заранее.

Раннему пробуждению клещей способствует теплая весна. По статистике, в трех процентах случаях насекомое является переносчиком болезни, преимущественно энцефалита. За последние три года его зарегистрировали у девяти жителей края, среди которых двое детей. У каждого из них не было прививки.

- Болезнь смертельно опасна для непривитого человека. Периодически регистрируются тяжелые случаи с долгим пребыванием в реанимации. Поэтому стоит позаботиться о своем здоровье заранее, сделать прививку. Сейчас на складе и в лечебно-профилактических учреждениях есть около 20 тысяч доз вакцины. Запас постоянно пополняется, новые поставки ожидаются совсем скоро, - рассказала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО.

За год планируется привить 100 тысяч хабаровчан. Записаться на вакцинацию может любой желающий, но в первую очередь ей подлежат дети и те, кто работает в лесу. Например, выезжающие на практику студенты или дачники. Прививки делают бесплатно в поликлиниках. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Сделать прививку можно по двум схемам: основной или экстренной. Первая включает в себя два укола, которые нужно поставить в период с ноября по март с интервалом от одного до семи месяцев. Через 5-12 месяцев делается третья, последняя прививка. Ревакцинация проходит раз в три года.

При экстренной схеме интервал перед прививками составляет несколько недель, а ревакцинироваться нужно через год год после второго укола. Затем – каждые три года. В этом случае выезжать в места возможного обитания клещей можно только две недели после второй прививки.

Если клещ все-таки укусил, нужно сразу же обратиться к врачу. Сделать укол противоклещевого иммуноглобулина или принять противовирусный препарат нужно в первые трое суток. Сейчас в регионе есть порядка 25 тысяч доз препарата.

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