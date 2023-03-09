До 10 лет колонии грозит за хранение синтетического наркотика жительнице Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше грамма синтетического наркотика нашли полицейские дома у 30-летней жительницы Магадана. Запрещенное вещество специалисты изъяли.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области установлена 30-летняя нигде не работающая гражданка, причастная к незаконному обороту запрещенных веществ, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Сейчас заведено уголовное дело за хранение наркотиков. Найденное у женщины количество считается крупным размером.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

А полицейские между тем напоминают: им можно рассказать о незаконном сбыте наркотиков. Сделать это можно, обратившись в дежурную часть лично или позвонив по телефону доверия 69-66-55. Обращения принимаются и на официальном сайте УМВД.

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