До 10 лет колонии грозит за хранение синтетического наркотика жительнице Магадана
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Больше грамма синтетического наркотика нашли полицейские дома у 30-летней жительницы Магадана. Запрещенное вещество специалисты изъяли.
- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области установлена 30-летняя нигде не работающая гражданка, причастная к незаконному обороту запрещенных веществ, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Сейчас заведено уголовное дело за хранение наркотиков. Найденное у женщины количество считается крупным размером.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
А полицейские между тем напоминают: им можно рассказать о незаконном сбыте наркотиков. Сделать это можно, обратившись в дежурную часть лично или позвонив по телефону доверия 69-66-55. Обращения принимаются и на официальном сайте УМВД.
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