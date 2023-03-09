Мультимедиа-гиды появятся в музеях Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В двух музеях Хабаровского края появятся мультимедиа-гиды. Именно эти культурные учреждения стали победителями конкурсного отбора, проводимого по национальному проекту.

Виртуальная реальность появится в музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре и Хабаровском краевом музее имени Гродекова. Работать она будет на российской платформе «Артефакт».

В залах появятся таблички с QR-кодами, наведя смартфон на которые, посетители смогут узнать интересные факты об экспонатах. Они будут как в текстовом, так и в аудио формате на английском и русском языках. И посмотреть на все это можно бесплатно в мобильном приложении.

- Учреждения края постоянно побеждают в конкурсах министерства культуры РФ. Благодаря этому материал для посетителей подается в комфортном виде. Это делает пространства культурных учреждений более доступными и открытыми для людей всех возрастов, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Платформа «Артефакт» - отечественная, ее разработали специалисты министерства культуры РФ. С помощью ресурса можно создавать интерактивные гиды с технологией дополненной реальности. В итоге посещение музея становится более современным и информативным.

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