Снегопад накрыл Хабаровск
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
10 марта синоптики обещали в Хабаровске неоднозначную погоду – тепло с мокрым снегом. Но осадки накрыли город чуть раньше. Снег покрыл улицы и тротуары.
В связи с этим водителей города просят быть внимательнее на дорогах. Из-за мокрого снега и понижения температуры ночью на улицах может образоваться наледь, которая может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
- Госавтоинспекция рекомендует быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно, скоростной режим, интервал между автомобилями и выбирать безопасную дистанцию, - сказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Не стоит совершать резкие маневры – из-за них есть риск потерять контроль над авто. А пешеходам рекомендуют быть максимально осторожным, особенно переходя проезжую часть. Обычно при гололедице тормозной путь машин возрастает.
По прогнозам синоптиков, ночью снег продолжится. Температура упадет до трех-пяти градусов мороза. Днем 10 марта небольшой снег продолжится, а воздух прогреется до 1-3 градусов. Ветер будет дуть с востока, его порывы составят до 5-11 метров в секунду.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru