Снегопад накрыл Хабаровск Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

10 марта синоптики обещали в Хабаровске неоднозначную погоду – тепло с мокрым снегом. Но осадки накрыли город чуть раньше. Снег покрыл улицы и тротуары.

В связи с этим водителей города просят быть внимательнее на дорогах. Из-за мокрого снега и понижения температуры ночью на улицах может образоваться наледь, которая может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

- Госавтоинспекция рекомендует быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно, скоростной режим, интервал между автомобилями и выбирать безопасную дистанцию, - сказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Не стоит совершать резкие маневры – из-за них есть риск потерять контроль над авто. А пешеходам рекомендуют быть максимально осторожным, особенно переходя проезжую часть. Обычно при гололедице тормозной путь машин возрастает.

По прогнозам синоптиков, ночью снег продолжится. Температура упадет до трех-пяти градусов мороза. Днем 10 марта небольшой снег продолжится, а воздух прогреется до 1-3 градусов. Ветер будет дуть с востока, его порывы составят до 5-11 метров в секунду.

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