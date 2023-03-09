Площадку под строительство новой школы готовят в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане появится новая школа. Ее построят на месте бывшего образовательного учреждения №10. Сейчас работники подрядной компании расчищают на этом месте площадку для нового учебного учреждения. Оно будет рассчитано на 1275 учеников. Основные работы начнутся, когда на улице станет тепло.

- До того, как начнутся полномасштабные работы, с территории нужно убрать незаконно установленные гаражи. Всего их тут было около 90. Более 70 незаконных строений собственники убрали, осталось еще 13. Несколько раз вывешивали объявления с просьбой перенести сооружения, а воз и ныне там, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Поэтому собственникам гаражей нужно вывести свои сооружения до 29 марта. После этого мэрия начнет убирать их сама. И если объявится хозяин, то ему придется компенсировать затраты администрации.

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