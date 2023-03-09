На претензии о расчистке крыш от сосулек ответила мэрия Биробиджана Фото: правительство Биробиджана

В Биробиджане стало тепло, и вырос риск падения сосулек с крыш домов. Поэтому управляющие компании начали уборку зданий от накопившегося за зиму снега.

- Если говорить про многоквартирные дома, то всем управляющим компаниям мы направили предостережения. Обслуживающие компании обязаны расчищать крыши от наледи и сосулек. Специалистам отдела муниципального жилищного контроля мэрии города поставлена задача еженедельно делать объезды по городу и смотреть, как УК организовали работу. Кто-то из управляек уже приступил к расчистке крыш, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Жителей города же специалисты просят быть внимательными и не забывать о правилах безопасности во время нахождения рядом со зданиями. Особенно опасны места рядом с водостоками. Напомнить об этом детям попросили и родителей Биробиджана.

Что же касается уборки тротуаров, то с критиков глава города согласился. Он отметил, что эта работа организована не лучшим образом. Причиной тому было отсутствие подрядчика. Но контракт уже подписан, и скоро тротуары приведут в порядок. Мэр пообещал проинспектировать это лично.

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