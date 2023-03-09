Дополнительные меры для потерявших родителей учащихся ввели в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магаданской области появилась дополнительная помощь для студентов и школьников, которые потеряли родителей. Поправки приняла областная дума. Они касаются учащихся школ и техникумов до 23 лет, получающих образование за счет государства.

Изменения касаются ребят, которые остались без обоих родителей в период обучения. Среди дополнительной поддержки – пособие на покупку учебников и канцелярии, бесплатный комплект одежды, обуви, постельного белья, оборудования, единовременное пособие. Также им могут один раз в два года компенсировать проезд к месту отдыха и обратно в пределах страны.

Раньше такие меры были, но распространялись они только на студентов профорганизаций, обучающихся очно.

- Мы внесли изменения, которое касается дополнительных мер поддержки детей-сирот. Это требование федерального закона. Соответствующие поправки в федеральный закон были внесены в июле прошлого года. Расширяется перечень тех, кто может воспользоваться областной поддержкой. Теперь правила распространяются на колымчан в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли во время учебы в школе или техникуме родителей или единственного родителя, - рассказал Игорь Донцов, зампред Магаданской областной Думы.

Закон начинает действовать через 10 дней после того, как его опубликовали официально. В думе уточнили, что он распространяется на ситуации, случившиеся с 25 июля 2022 года.

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