Новые экспонаты передал в музей росгвардеец из Магадана Фото: управлении Росгвардии по Магаданской области

В Магаданском центре военно-патриотического воспитания молодежи «Подвиг» прошла встреча с росгвардейцем Сергеем Демиденко. Военнослужащий передал в фонд музея ценные экспонаты.

Мероприятие приурочили к 45-летнему юбилею центра, выпускниками которого являются многие сотрудники Росгвардии. Именно здесь они, будучи школьниками, выбрали свою будущую профессию.

- Сегодня росгвардейцы продолжают взаимодействовать с центром, оказывают помощь, проводят уроки мужества и встречи с юными воспитанниками «Подвига», - рассказали в пресс-службе Росгвардии Магаданской области.

Встреча прошла в домашней обстановке. Воспитанники подготовили для гостей концертную программу – показательные выступления рукопашного боя и творческие номера. Все желающие смогли поучаствовать в спортивных играх и конкурсах.

Почетными гостями стали полковник полиции Николай Терехов, начальник Управления Росгвардии по Магаданской области, полковник полиции Владимир Соболев, замначальника управления полиции, и майор Сергей Демиденко, начальник группы сил специального назначения. Они поблагодарили ребят за мероприятие и пожелали успехов.

А Сергей Демиденко, тоже воспитанник центра, подарил музею боевые трофеи. Шевроны, средства бронезащиты и экипировку он привез из зоны специальной военной операции на Украине.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.