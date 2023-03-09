Виновник аварии в ЕАО, в которой погибла девушка, пытался обжаловать приговор
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Еврейской автономной области суд рассмотрел апелляцию виновника смертельного ДТП. Эта авария унесла жизнь несовершеннолетней девушки.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 20 ноября 2021 года. Пьяный 39-летний мужчина без прав ехал на Toyota Belta с тремя пассажирами. Он ехал по трассе «Чита-Хабаровск» на большой скорости, но не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась. В итоге несовершеннолетняя девушка получила тяжелые травмы, от которых умерла в больнице. Остальные пассажиры получили травмы средней степени тяжести.
- Биробиджанским районным судом ЕАО мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима и лишили права садиться за руль три года. Но он не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым, и подал апелляцию. Суд отклонил ее, оставив свое прежнее решение в силе.
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