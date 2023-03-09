План по реализации послания президента подготовили в Законодательной думе Хабаровского края Фото: Закдума хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края прошло заседание рабочей группы. Депутаты обсудили, как исполнять послание Владимира Путина в регионе.

Один из пунктов, на которые обратил внимание президент, - патриотическое воспитание. Слушание по этому поводу планируется провести в апреле, а на собрании Совета молодых депутатов парламентарии хотят обсудить развитие волонтерского движения и посетить добровольческие центры.

Кроме того, молодежная общественная палата снова включится в работу по благоустройству памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. В крае пройдут акции, приуроченные ко Дню Победы, в рамках которых пройдет работа и с ветеранами. В июне планируется открытый показ художественных фильмов о войне.

В декабре обсудят меры поддержки патриотического воспитания молодежи в районах. Об этом поговорят на совещании Совета председателей, на котором соберутся представители муниципалитетов.

А в течение года депутаты будут работать над законопроектами, направленными на поддержку мобилизованных и их семей – на этом президент акцентировал свое внимание в выступлении.

Также большая работа запланирована в вопросах развития экономики, инфраструктуры, предпринимательства, внешнеэкономических связей, строительства, укрепления гражданского общества, повышения качества образования, модернизации здравоохранения и социальной защиты граждан.

В план мероприятий включили вопросы развития инфраструктуры для транспорта, включая зарядные станции для электрокаров и машин на газовом топливе. Проект плана обсудят на заседаниях комитетов, а потом утвердят на итоговом совещании. Оно запланировано на март.

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