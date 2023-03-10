Автомобиль сбил девятилетнего ребенка в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Вечером 9 марта в центре Хабаровска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель «Хонды Фит» Не остановился перед переходом, по которому дорогу переходил маленький пешеход.
- Ребенок переходил дорогу по зебре. В результате аварии он получил травмы, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Хабаровчан призывают регулярно напоминать детям о правила безопасного перехода дороги. Прежде чем выйти на проезжую часть, нужно посмотреть по сторонам, пропустить приближающийся транспорт и только тогда с осторожностью пересекать улицу. Водителям же нужно сбавлять скорость перед переходом, особенно при плохих погодных условиях и ограниченной видимости.
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