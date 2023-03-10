Подрядчик заканчивает монтаж канатной дороги на ГЛК «Хехцир» в Хабаровском крае Фото: АО «ЦИТ»

Работы на горнолыжном комплексе (ГЛК) «Хехцир» не прекращаются. Уже совсем скоро здесь заработает канатная дорога. Сейчас подрядчики заканчивают основной этап ее монтажа. Ведется работа по установке металлоконструкций на верхней и нижней станции.

- В 20 числах марта планируется приступить к протяжке, а затем и натяжке каната. Последним этапом станут пуско-наладочные работы, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.

Параллельно с обустройством канатной дороги ведется и прокладка траншеи под систему искусственного оснежения трасс. Территорию комплекса постепенно приводят в порядок и благоустраивают.

Напомним, ГЛК «Хехцир» - один из туристических объектов, которые будут созданы в регионе в рамках флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева «Край притяжения. Туризм в удовольствие». Планируется, что комплекс станет одним из мест в регионе, которые позволят в разы нарастить поток туристов.

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