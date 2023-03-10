Остановки победы появятся в Хабаровске к 9 мая Фото: Администрация Хабаровска

В феврале мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил обустроить к 9 Мая остановки Победы в каждом районе города. Тогда сотрудники администрации приступили к разработке единой концепции их внешнего вида.

- Жители должны видеть и помнить, что 9 Мая - великий День Победы. Мы уничтожили тогда фашизм и опять же его уничтожим! - сказал Сергей Кравчук.

10 марта во время оперштаба заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов отчитался, что работа в направлении продолжается. Вместе с комитетами по управлению районами составлен список остановок, через которые проходит наибольшее количество городских маршрутов. Именно их преобразят к 9 Мая. Все они будут иметь единый стиль оформления.

В феврале мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил обустроить к 9 мая остановки Победы в каждом районе города. Тогда сотрудники администрации приступили к разработке единой концепции и их внешнего вида.

- Жители должны видеть и помнить, что 9 мая – великий День Победы. Мы уничтожили тогда фашизм, и опять же его уничтожим! - сказал Сергей Кравчук.

10 марта во время оперштаба заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов отчитался, что работа в направлении продолжается. Вместе с комитетами по управлению районами составлен список остановок, через которые проходит наибольшее количество городских маршрутов. Именно их преобразят к 9 мая. Все они будут иметь единый стиль оформления.