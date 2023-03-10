Мужчина пытался угнать машину с помощью камня и отвертки в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26-летний житель Хабаровска решил угнать машину, но его задумка с треском провалилась. Его внимание привлекла припаркованная «Тойота Спринтер Кариб». Оглядываясь по сторонам, он убедился, что вокруг никого нет. Тогда мужчина взял камень и разбил стекло на передней двери со стороны водительского сидения.

- Открыв дверь изнутри, угонщик залез в салон и попытался завести машину отверткой. Несколько минут он безуспешно старался «оживить» двигатель, но у него так ничего и не получилось, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Полицейские нашли виновника и завели на него уголовное дело о незаконном завладении авто без цели хищения. Собранные материалы с утвержденным обвинением передали в суд для рассмотрения.

Хабаровчанин получил полтора года лишения свободы условно. Ему назначили испытательный срок на год.

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