Мужчина пытался угнать машину с помощью камня и отвертки в Хабаровске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
26-летний житель Хабаровска решил угнать машину, но его задумка с треском провалилась. Его внимание привлекла припаркованная «Тойота Спринтер Кариб». Оглядываясь по сторонам, он убедился, что вокруг никого нет. Тогда мужчина взял камень и разбил стекло на передней двери со стороны водительского сидения.
- Открыв дверь изнутри, угонщик залез в салон и попытался завести машину отверткой. Несколько минут он безуспешно старался «оживить» двигатель, но у него так ничего и не получилось, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Полицейские нашли виновника и завели на него уголовное дело о незаконном завладении авто без цели хищения. Собранные материалы с утвержденным обвинением передали в суд для рассмотрения.
Хабаровчанин получил полтора года лишения свободы условно. Ему назначили испытательный срок на год.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru