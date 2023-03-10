Прокуратура обязала заменить линии электропередач в поселке Хабаровского края Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Долгое время жители села Тором, расположенного в Тугуро-Чумиканском районе края, пытались добиться ремонта линии электропередачи. В домах постоянно происходили скачки напряжения, из-за чего бытовая техника ломалась и перегорала. Аварийная ситуация могла привести к замыканию и пожару, поэтому люди всячески пытались добиться решения проблемы. В этом им помогли сотрудники прокуратуры.

Правоохранители провели проверку исполнения законов в сфере топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Было установлено, что воздушная линия электропередачи, через которую запитаны жилые дома, находится в аварийном состоянии. Здесь регулярно происходит перехлест проводов.

- Главе района внесено представление. По результатам его рассмотрения муниципалитет запланировал проведение работ по капремонту линии до начала отопительного сезона 2022-2023, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Время, отведенное на ремонт, давно прошло. Учитывая, что администрация поселка не приступила к ремонту, прокурор района обратился в суд с заявлением о признании бездействия. Судом требования удовлетворены. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.

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