Проблему с перебоями в электроснабжении удалось оперативно решить депутату Хабаровской городской Думы

К депутату Хабаровской городской думы Александру Федчишину (избирательный округ №7) обратилась жительница частного сектора. Автомат электроэнергии перестал выдерживать напряжение, и при включении нескольких бытовых приборов его стало выбивать - стирать вещи, греть еду и пить чай женщине приходилось по очереди.

Так продолжалось полгода, и даже обращение в ресурсоснабжающую компанию не помогло решить проблему.

- Мы выехали на место, убедились, что со стороны потребителя никаких нарушений нет. Переговорил с руководством Горэлектросети, проблему взяли под контроль. Благополучие граждан, создание комфортных условий для жизни - это приоритет нашей работы, народной программы «Единой России», поэтому все подобные просьбы отрабатываем максимально оперативно, - рассказал Александр Федчишин.

После обращения в течение четырех дней автомат и счетчик учета заменили, и теперь жители дома могут беспрепятственно пользоваться электроприборами.

Напомним, найти депутата по вашему округу можно найти на сайте Хабаровской городской думы, а обратиться к парламентарию можно по вопросу работы управляющей компании, благоустройства придомовой территории МКД или ресурсоснабжения.