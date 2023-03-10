Туристический портал заработал в Хабаровском крае Фото: АНО "ТИЦ"

Туристский информационный центр Хабаровского края запустил портал habtravel.ru - обновленную версию бывшей платформы для путешественников. На сайте представлена вся информация, которая может пригодиться туристу при планировании отдыха в регионе. Пользователи смогут посмотреть места расположения гостиниц, ресторанов, торговых центров, культурных, архитектурных и природных достопримечательностей. Также на портале доступна афиша интересных и ярких событийных мероприятий.

- Скоро появится календарь краевых событий и лэндинги районов, думаем и над дальнейшей цифровизацией услуг. Одним из первых виджетов стал модуль бронирования МТС Travel «Броневик». Благодаря этому можно забронировать и безопасно оплатить жилье на сайте, - сказал Александр Колесников, директор АНО «ТИЦ Хабаровского края».

При бронировании отелей можно выбрать город, даты заезда и выезда, количество гостей и другие опции. Оценить условия проживания и сравнить цены получится после заполнения формы. Сервис автоматически подберет варианты по запросу. В базу уже внесено больше 200 заведений, которые принимают туристов.

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