Шоу дизайнеров «Золотое Лекало» завершит неделю моды в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске проходит неделя моды – ставшее традиционным мероприятие, которое пришло на смену Дальневосточному фестивалю моды «Золотое Лекало» в 2008 году. Дизайнеры и производители одежды знакомят гостей с новинками индустрии. Среди участников – дизайнеры, имеющие фирменный лэйбл, модельеры, развивающие торговое имя фирмы.

- Организаторами недели моды стали администрация краевого центра и Дальневосточный театр моды Анны Карпусь. Во время мероприятия будут презентованы коллекции дальневосточных дизайнеров, демонстрация достижений производства одежды и частных проектов, - рассказали в администрации Хабаровска.

Завершится неделя моды шоу дизайнеров «Золотое Лекало». Оно пройдет 15 марта в Городском дворце культуры. Начало мероприятия – в 15:00. Первыми на подиум выйдут юные модели, которые продемонстрируют коллекцию Дальневосточного театра моды. С 19:00 до 21:30 коллекцию от дальневосточных дизайнеров из 20 нарядов представят взрослые модели.

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