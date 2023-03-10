Поддельные рыбные консервы обнаружили в социальном учреждении Хабаровского края

Поддельные рыбные консервы обнаружили в социальном учреждении Николаевска-на-Амуре Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Специалисты Россельхознадзора заметили в электронной базе несоответствие информации, указанной поставщиком рыбной продукции в социальное учреждение Николаевска. Были обнаружены признаки фальсификата. Внимание сотрудников ведомства привлекли консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла», произведенные ООО «Фортуна Крым» под торговой маркой «Золотой выбор». Сырьем для их изготовления стала мороженная тихоокеанская сельдь и сардина (иваси). На маркировке консервов в составе было указано: «рыба тихоокеанская разделанная, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая, масса нетто 250 граммов, масса рыбы 125 граммов».

На основной этикетке написано «Сайра», но в составе она не указана. Основная часть консервов содержит сельдь. В связи с этим администрация николаевского соучреждения направила запрос поставщику о замене консервов продукцией надлежащего качества, но в ответ получила отказ. Компания сослалась на технические условия производителя, которым товар полностью соответствовал.

- Технические условия (ТУ) — документ, устанавливающий требования, которым должна соответствовать продукция. Разрабатывается он сами предприятием, в данном случае – ООО «Фортуна Крым», - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Оказалось, что в техусловиях было указано, что производитель может выпускать консервы с названием более ценных видов рыб из другого сырья из двух и более компонентов, в том числе из рыбы более дешевого вида.

Проверка показала, что на предприятии это не единственный случай, когда указанный на этикетке состав не соответствовал фактическому содержанию банок. Аналогичная ситуация обнаружилась с консервами «Форель, Семга, Лосось натуральные с добавление масла», которую делали из сома кляриусного, горбуши и кусочков рыб семейства лососевых, а также «Треска с добавлением масла», в составе которой были толстолоб, минтай, палтус, навага и белый амур.

По закону, нельзя в названии продукции указывать компоненты, которых нет в составе. Администрация учреждения при поддержке краевого управления Россельхознадзора продолжает требовать от поставщика замены или возврата товара.

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