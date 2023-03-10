Подключение к сетям и получение земли в аренду ускорят на 40 процентов в Хабаровском крае Фото: Антон Шевченко

В Хабаровском крае состоялась стратегическая сессия под руководством первого зампреда правительства края Марии Авиловой. Участники обсудили итоги оптимизации клиентского пути инвестора. Теперь времени на то, чтобы арендовать землю или подключить участок к газу и электросетям, понадобиться на 40 процентов меньше. Сократятся и сроки предоставления доступа к дорожной инфраструктуре.

- Эксперты использовали инструмент бережливых технологий – картирование. Он позволяет разложить любой процесс на этапы (карты), обнаружить причины потерь ресурсов, определить резервы для их сокращения. Итогом стало уменьшение сроков процедур за счет исключения лишних этапов из цепочки, - сказала Мария Авилова.

Процессом картирования занимались четыре команды, состоявшие из инвесторов, представителей ресурсоснабжающих организаций (РСО), деловых объединений, органов власти и их подведомственных структур. Итогом их работы стало сокращение сроков подключения к электросетям до 62 дней взамен 175. Заявки теперь рассматриваются за восемь рабочих дней вместо 16. Почти вдвое сократились сроки получения земли на торгах – до 107 дней.

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