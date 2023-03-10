Производство хвостового оперения для беспилотников запустили в Хабаровске
Фото: Александр БОЙКО
Хабаровская фракция «Единая Россия» вместе с предпринимателями города организовали производство хвостового оперения для боеприпасов ВОГ-17, которые используют с беспилотниками.
- Они применяются при проведении специальных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов. За месяц произведено более 100 единиц, которых хватит одному расчету на пять – семь дней, - рассказали в администрации Хабаровска.
Также в мэрии напомнили, что город продолжает оказывать всяческую помощь военнослужащим, участвующим в СВО. Накануне мобилизованным передали больше 600 килограммов гуманитарной помощи – предметов первой необходимости и теплых вещей. Кроме того, в администрации краевой столицы поддержали идею создания строительного отряда в Дебальцево – подшефном городе Хабаровского края. В него войдут строители, которые будут помогать восстанавливать разрушенный город. Мэрия взяла этот вопрос в работу.
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