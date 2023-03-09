Фестиваль «Серебряная корюшка» в Совгавани прошел на высоких интернет-скоростях

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году межрайонный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка», который прошел в Советской Гавани, собрал более 700 участников, гостей и болельщиков. В день проведения конкурса, присутствующие прокачали более 800 гигабайт данных. Такой объем трафика соизмерим с загрузкой в социальные сети 250 тысяч фотографий или с непрерывным просмотром 1000 часов потокового видео в HD-качестве.

Цифровая активность любителей подледной рыбалки выросла на 43% по сравнению с прошлым годом. Участники команд рыболовов любителей и болельщики делились фотографиями и видеороликами улова, вели прямые трансляции с залива и размещали посты о своем участии в социальных сетях.

Вместе с тем объем телефонных разговоров во время проведения конкурса остался в рамках прошлого года. Участники и гости на льду залива за все время мероприятия проговорили в среднем чуть больше 200 часов.

В этом году на лед залива у городского причала вышли 22 команды рыболовов- любителей из Хабаровска, Комсомольск-на-Амуре и Ванино, а также Советско-Гаванского, Хабаровского и Нанайского районов. В этот раз рекорд по самому крупному улову, который был поставлен в 2009 году, а тогда удалось поймать 54 рыбы, побить не удалось. За отведенное время поймано всего шесть рыбин, при этом ни одной корюшки рыбакам не попалось.

«В этом году фестиваль подледного лова вошел в событийный календарь «Дней районов Хабаровского края» и стал одной из точек большого путешествия по региону в рамках этого туристического проекта. Для туристов и путешественников важно наличие устойчивой мобильной связи и интернета, как в дороге, так и в местах отдыха. В прошлом году мы запустили несколько новых базовых станций в удаленных регионах края, так мобильный интернет появился в ареале обитания амурского тигра – вблизи Анюйского национального парка. Это позволяет мгновенно делиться яркими впечатлениями с родными и близкими, а также обеспечивает безопасность путешественников на протяжении всего маршрута», – рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.