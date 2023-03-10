Почти два километра дорог отремонтируют в Железнодорожном районе Хабаровска в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Хабаровске продолжатся. Только в Железнодорожном районе города будут отремонтированы четыре участка общей протяженностью 1,8 километра:

- от дома №5/4 в переулке Краснодарском до Дубовой;

- улица Дубовая от Краснодарского до дома №31б по Краснодарской;

- от Лазо до дома №28 по улице Восточный семафор;

- от дома № 102б/2 на Краснодарской до Светлой.

На ремонт дорог выделено 37,57 миллиона рублей. В план работ входит замена основания и бордюров, укладка нового асфальта и обустройство тротуаров.

Всего в Хабаровске в 2023 году отремонтируют 41 участок дорог. Стоимость работ составит 1,2 миллиарда рублей.

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