Мужчины Хабаровска чаще других будут дарить на 8 марта умные колонки

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Аналитики МегаФона проанализировали продажи гаджетов в розничных магазинах компании в преддверии 8 марта. В Хабаровском крае чаще всего в качестве подарка выбирали умные колонки. Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 440% – это самый высокий показатель в регионах Дальнего Востока. На втором месте оказались беспроводные наушники, интерес к ним увеличился на 52%.

Умные колонки набирают популярность: в начале 2023 года аналитики МегаФона уже фиксировали на них ажиотажный спрос. Новая волна спроса в этом году пришлась на период гендерных праздников, лидером продаж стала колонка Яндекс лайт, на втором месте Яндекс мини. Самыми популярными стали устройства в зеленом и бежевом цвете – на них пришлось по 20% всех продаж в Хабаровском крае, 13% набрали колонки в красном цвете и 8% желтые.

На втором месте в рейтинге популярных подарков к 8 марта оказались беспроводные наушники. В этом году многие мужчины выбирали к Международному женскому дню модели брендов Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд Apple AirPods не вошел даже в топ-10 по продажам в Хабаровском крае. На третьем месте по популярности в регионе стали часы Apple (41%).

В целом за последний год спрос на товары к Международному женскому дню существенно изменился. В 2023 году в преддверии праздника отмечается снижение интереса к смартфонам и смарт-часам. Абсолютным аутсайдером продаж стали внешние аккумуляторы.