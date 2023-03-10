Резко ударил по тормозам: хабаровчанка получила перелом в автобусе Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

63-летняя хабаровчанка оказалась на больничной койке после поездки в автобусе. 9 марта около 10:30 она ехала на «Хендэ Супер Аэро Сити», следовавшем по маршруту №40. В районе дома №10 по улице Юности водитель резко затормозил. Стоявшая пассажирка не удержалась на ногах и упала. После этого встать на ноги она не смогла и ей пришлось вызывать скорую.

- Женщина получила тяжелые травмы. У нее диагностирован поверхностный ушиб головы и перелом бедренной кости со смещением отломков, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

За рулем автобуса находился 40-летний водитель. За последние два года он уже нарушал правила дорожного движения. За ним числится два неоплаченных штрафа.

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