Сергей Кравчук передал Орден Мужества матери погибшего на СВО хабаровчанина Фото: Администрация Хабаровска

Указом Президента России Владимира Путина за смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга Орденом Мужества посмертно награжден хабаровчанин Дунаев Леонид Игоревич. Мэр города Сергей Кравчук передал его на хранение маме погибшего бойца.

- Уважаемая Анна Николаевна, мы гордимся подвигом вашего сына и высоко ценим его заслугу в выполнении боевых задач в ходе СВО. В трудную минуту он встал на защиту интересов нашей Родины, на защиту будущего нашей страны, детей. Вы вырастили настоящего человека, настоящего героя. Спасибо вам! - сказал Сергей Кравчук.

Леонид Дунаев родился 16 марта 2000 года. он закончил школу №53, сейчас - корпус №2 школы №49 имени Героев – Даманцев. Он служил в армии на Сахалине, а после стал контрактником. 24 января 2023 года он находился в Луганской области. Попав под плотный обстрел в Угледаре, Леонид получил смертельные ранения.

Память о герое почли минутой молчания. После этого Сергей Кравчук сказал, что семья погибшего военнослужащего может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны городской администрации.

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