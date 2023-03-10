Трое мужчин несколько дней обворовывали депо Хабаровск-2 Фото: УТ МВД России по ДФО

Сотрудники локомотивного депо Хабаровск-2 обратились в транспортную полицию. Они заметили, что с территории предприятия регулярно пропадают запчасти, содержащие медь. Правоохранители начали расследование и быстро вышли на подозреваемых.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий на месте кражи были задержаны двое мужчин. Они работали в компании, которая находилась рядом с депо. У одного из них в сумке обнаружили шунты от электровоза и медесодержащую продукцию, - рассказали в хабаровском ЛУ МВД России на транспорте.

Владелец сумки - 23-летний хабаровчанин. Он вместе с коллегами 24 и 26 лет несколько дней проникал на территорию предприятия. Подельники крали из ремонтных цехов металлические запчасти и медные изделия. На всех троих соучастников завели уголовное дело. За кражу они могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

Мужчины несколько дней крали медные изделия Фото: УТ МВД России по ДФО

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