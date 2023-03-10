Энергетики Хабаровска пополнили автопарк новой спецтехникой Фото: АО "ДРСК"

Хабаровские энергетики пополнили автопарк отечественными автомобилями. По информации ДРСК, машины высокой проходимости «ГАЗ-27257 Соболь» понадобятся для оперативно-выездных бригад.

- Новые автомобили ускорят доставку персонала к месту производства работ, что повысит оперативность реагирования на технологические нарушения, - рассказали в пресс-службе АО «ДРСК».

В прошлом году для «Хабаровских энергетических сетей» купили полноприводный седельный тягач. Его можно использовать даже при аномальных температурах от -50 до +40 градусов Цельсия. Также энергетики приобрели четыре малых автомобиля УАЗ и два многофункциональных крана с бурильно-крановой установкой и люлькой на шасси автомобиля «Урал».

Совсем скоро в компанию должны доставить четыре «ГАЗ Соболя» и два крана. Технику направят для оперативной работы, чтобы всем потребителям электричество поступало без перебоев. Благодаря транспорту специалисты смогут более оперативно проводить диагностику, сократить время на обнаружение повреждений и их устранение. Итогом этой деятельности станет улучшение качества энергоснабжения.

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