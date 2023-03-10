Снежный циклон задержится в Хабаровском крае 11 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на положительные температуры, погода в Хабаровске 11 марта будет снежной. Днем ожидаются небольшие осадки, при том, что столбик термометра покажет от +3 до +5 градусов. Ночью будет несильный мороз от -4 до -6. Юго-западный ветер усилится до 6-14 метров в секунду.

На юге Хабаровского края 11 марта погода будет удивлять жителей сменой снега дождем и наоборот. Ночью температура опустится от -2 до -7, а днем будет от +1 до +6 градусов. Скорость ветра достигнет 6-14 метров в секунду.

В центральных районах в субботу ожидаются снегопады. Осадки обойдут стороной Советско-Гаванский и Ванинский районы. Ветер будет дуть со скоростью 3-14 метров в секунду. Ночью на градуснике будет от -2 до -15, а днем - от -4 до +5.

11 марта на севере Хабаровского края поднимется сильный ветер. По побережью порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура ночью упадет до отметок от -6 до -20, а днем будет от -10 до +1 градуса.

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