Итоги работы в 2022 году подвела прокуратура Хабаровского края Фото: прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского края подвела итоги работы за 2022 год. По информации пресс-службы ведомства, за 12 месяцев прокуроры обнаружили больше 8,5 тысячи нарушений, больше 85 процентов из которых удалось пресечь.

- В структуре вскрытых недостатков большую часть (5,6 тысячи) составляли искажения социально-криминологических характеристик преступлений и совершивших их людей. Среди этого есть сведения о повторной преступности (1 528), о жертвах (1 320), о способе (213), мотиве (179), месте (84) совершения преступлений, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В соответствие привели данные о роли оперативников в выявлении преступлений и о результатах работы по расследованию онлайн-правонарушений.

По требованию прокуратуры зарегистрировано 51 сообщение о преступлении, поставлены на учет девять скрытых краж денег с банковских карт, шесть фактов оборота поддельных документов и четыре случая сбыта наркотиков.

По выявленным нарушениям вынесено 275 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлекли 917 человек.

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