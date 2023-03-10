Мужчина украл у знакомой планшет в Комсомольске-на-Амуре Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Комсомольска-на-Амуре пришел в гости к знакомой, а ушел оттуда с украденным планшетом. Женщина обратилась в полицию. Там она рассказала, что ушла на пять минут в другую комнату, а когда вернулась, увидела, что гость ушел. Правда, не один - гаджет за 16 тысяч рублей он прихватил с собой.

Оперативники быстро задержали 41-летнего мужчину. Выяснилось, что у него бурное прошлое: он уже не раз оказывался на скамье подсудимых за грабежи и кражи.

Со слов фигуранта, воспользовавшись отсутствием женщины, он взял лежащий на столе планшет, после чего покинул квартиру.

- Похищенное имущество мужчина продал неизвестному на улице за пять тысяч рублей, а полученные от него деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас заведено дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на пять лет.

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