Художественная выставка «Легенды Дальнего Востока» откроется в Хабаровске 17 марта

Выставка «Легенды Дальнего Востока» откроется в Хабаровске 17 марта Фото: пресс-служба Гродековского музея

17 марта в Гродековском музее Хабаровска откроется персональная выставка Ивана Федотова под названием «Легенды Дальнего Востока». Художник начинал свою творческую карьеру в Дальневосточной государственной академии искусств. Его работы в стиле советского реализма отличались от других. Чтобы передать весь колорит русской культуры, Иван Федотов побывал в разных уголках страны, пополняя свою личную коллекцию картин.

- Творчество художника впитало суровую силу Дальнего Востока, мудрость Сибири, легкость и яркость Кубани. Разные по темам и эмоциям работы имеют общий стиль. На выставке представлены картины из разных серий, разных периодов творчества, объединенные одним смыслом - попыткой разгадать неосязаемый культурный код России и показать его через живопись, - рассказали в пресс-службе Гродековского музея.

Выставка будет работать до 16 апреля 2023 года. Посетить ее можно по адресу: ХКМ имени Н. И. Гродекова, второй этаж, выставочные залы №№ 5, 6.

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