Отделение гемодиализа открыли в больнице в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появилось еще одно отделение для проведения гемодиализа. Его открыли в районной больнице Советской Гавани по поручению губернатора Михаила Дегтярева. Здесь будут помогать в основном больным из Советско-Гаванского и Ванинского районов. К тому же в медучреждении прошел ремонт, поэтому лечиться пациенты будут в комфорте.

По данным краевого минздрава, это четвертое такое учреждение в регионе, где смогут помогать пациентам с острой и хронической почечной недостаточностью при помощи аппаратов «искусственная почка». Техника уже установлена - два аппарата безвозмездно передала Краевая клиническая больница №1 имени профессора Сергеева. Работать отделение будет по системе дневного стационара.

- Мы долго ждали возможности помогать таким пациентам в нашей больнице. Раньше выходило так, что местные люди, у которых выявляли хронические заболевания почек, нуждающиеся в гемодиализе, вынуждены были переезжать в Вяземский район, Комсомольск или Хабаровск, где проводится такое лечение. Дело в том, что специальный медицинский аппарат заменяет пациентам неработающий орган, человек жизненно зависит от этих процедур, которые требуется проходить минимум трижды в неделю. Из-за таких обстоятельств люди привязаны к месту лечения, им приходилось менять дом, работу, привыкать к новым условиям. Теперь мы сможем приблизить медицинскую помощь к нашим пациентам, - рассказала Надежда Толочко, главный врач Советско-Гаванской районной больницы.

Местные специалисты уже умеют работать на новом оборудовании. Для них прошло двухнедельное обучение, сейчас переподготовку, которая продлится четыре месяца, проходит врач-анестезиолог-реаниматолог.

Помогают людям бесплатно, по полису ОМС. В Хабаровском крае такая помощь сейчас нужна 450 пациентам. Большинство из них живет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. А в прошлом году на базе больницы имени Сергеева заработало отделение трансплантологии. Пересаживать почки в Хабаровске стали снова спустя 16 лет перерыва. В декабре прошлого года успешно прошли сразу две операции. В этом году планируется провести 30 таких вмешательств.

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