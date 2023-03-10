Почетных доноров наградили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло торжественное мероприятие по награждению почетных доноров. В прошлом году кровь сдали около 15 тысяч жителей региона. А нагрудные знаки и удостоверения за многократную помощь получили 22 человека - они сдали кровь больше 40 раз или плазму больше 60 раз. В прошлом году их было 198 человек.

Заслуженные значки вручал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края. Теперь среди жителей региона насчитывается 3396 почетных доноров.

- Благодарю вас, дорогие доноры, за неравнодушие к окружающим людям, за ваше благородное дело. Отмечу, что за прошлый год в нашем регионе сдали кровь и ее компоненты почти 15 тысяч человек, из них более четырех тысяч поучаствовали в донациях впервые, а это больше на 15 процентов, чем в 2021 году, - сказал Юрий Бойченко.

Заготовкой крови в регионе занимается Краевая станция переливания крови. Ежегодно здесь готовят около 16,5 тонны заготовок и их заменителей, чтобы обеспечить 42 медучреждения со всего региона. Каждый год в крови нуждаются около 100 человек. Каждые сутки выдается около 22 литров эритроцитсодержащих компонентов крови, порядка 40 доз концентрата тромбоцитов.

Звание «Почетного донора» - не только гордость, но и наличие социальных льгот. Раз в год они получают выплату в 16 тысяч рублей, их без очереди обслуживают в госучреждениях, а еще донор может уйти в отпуск тогда, когда захочет сам, а не решит работодатель. В прошлом году в Хабаровске реализовали проект «Культурный код донора», в рамках которого экскурсии по залам, библиотекам и выставкам посетили больше шести тысяч доноров и их семьи.

Кроме того, теперь справку о донации донор может взять на портале госуслуг. С этого года записаться на кровосдачу и подать заявление о вступлении в федеральный регистр доноров костного мозга тоже можно онлайн.

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