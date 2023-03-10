Арендное жилье построят в центрах роста Хабаровского края

Арендное жилье для специалистов построят в центрах роста Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край готов начать строительство арендного жилья для специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и других сфер экономики. Регион поддержал инициативу президента России Владимира Путина, которая была озвучена во время обращения к Совету Федерации. Специалисты ОПК смогут значительно экономить на аренде жилья. Часть суммы им будут компенсировать из бюджета.

- Мы обнулили налог на имущество для застройщиков. Нам надо минимум 1,8 тысячи квартир и плюс еще 900 для тех, кто уже имеет недвижимость, но хочет улучшить жилищные условия. Поэтому 30% арендной платы мы берем на себя. Краевой бюджет к этому готов, резерв у нас имеется, - сказал Михаил Дегтярев.

Арендное жилье появится в центрах экономического роста. В первую очередь это Комсомольск и Хабаровск, Верхнебуреинский район, территории, где развивается угольный и железнодорожный кластеры, порты в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.