Солью подкармливают копытных в Хабаровском крае Фото: Заповедное Приамурье

В Хабаровском крае специалисты Анюйского национального парка стали расставлять весенние солонцы для копытных животных. Для этого на площадках подготовили большие пни, на которые выкладывают крупную соль. Осенне-зимний корм у животных беден солями натрия.

По словам экологов, именно натрий нужен копытным для роста организма, нормального обмена веществ, роста рогов, линьки и других процессов.

- Соль сейчас нужна самцам для роста рогов, а самкам - для вынашивания детенышей. Поскольку в дикой природе соли мало, мы периодически рассыпаем ее в определенных участках национального парка, - рассказал Алексей Готванский, инженер по фотомониторингу национального парка «Анюйский».

Минеральная подкормка также помогает повысить концентрацию животных на определенном участке. Это облегчает поиск добычи и охоту амурским тиграм.

К слову, оставленный осенью на 14 площадках общей площадью 42 гектара овес животные почти съели. И среди их следов специалисты часто видят отпечатки лап тигра.

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