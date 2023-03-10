Дороги обследуют после зимы в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проверяют дороги после зимы. Этим занимаются специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор». Они смотрят, как пережили холода отремонтированные в прошлом году магистрали. Проверка уже нашла некоторые дефекты.

- Специалисты осмотрели дороги Советско-Гаванского района и обнаружили дефекты деформационных швов на мосту через реку Хадя. Объект находится на гарантии. С наступлением устойчивых положительных температур подрядная организация выполнит работы по их устранению, - рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

В организации уточнили: дефекты не влияют на безопасность при проезде по мосту.

Дороги, отремонтированные в прошлом году по нацпроекту, находятся на гарантии. Так что в случае каких-либо проблем их отремонтируют подрядчики. Государственные деньги на это тратить не будут. Конкретно эту переправу закончили ремонтировать в прошлом году и открыли в середине октября.

В 2023 году планируется отремонтировать 35 аварийных мостов. Всего обновят около 900 погонных метров переправ. На работы выделено больше 940 миллионов рублей.

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