Избил и слинял: таксист украл телефон у пассажира в Хабаровске

Таксист ограбил мужчину, не сумевшего оплатить поездку в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Индустриального района обратился в полицию с заявлением о нападении и грабеже. Мужчина возвращался ночью домой. Он поймал машину такси и озвучил свой адрес. На полпути пассажир сказал водителю, что у него нет наличных денег для оплаты поездки, а телефон сел, поэтому перевод сделать не получится. Клиент попросил таксиста завезти его в круглосуточный магазин на Ворошилова, где он сможет зарядить смартфон и выполнить перевод.

- По словам потерпевшего, водитель разозлился и начал выдвигать свои требования. Мужчины поругались, в результате чего таксист избил пассажира, забрал его телефон и уехал. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские приступили к поиску подозреваемого. Уже скоро его удалось задержать. Это был 22-летний молодой человек, у которого раньше не было проблем с законом. Украденный телефон нашелся в квартире таксиста при обыске. Его вернут владельцу после окончания расследования.

Теперь хабаровчанин обвиняется в грабеже. С него взяли подписку о невыезде, пока продолжается следствие. Если суд признает подозреваемого виновным, его ждет до четырех лет лишения свободы.

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