План по адаптации к изменениям климата разрабатывают на Колыме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Магаданской области прошло заседание, на котором обсудили план работ по адаптации к изменениям климата. По указу Владимира Путина в регионе для этой работы создали межведомственную группу.

Первые итоги работы на совещании озвучил Олег Косолапов, врио министра природных ресурсов области.

- По данным инвентаризации, выбросы парниковых газов на территории области ежегодно незначительно увеличиваются. Эмиссия парниковых газов в пять раз меньше компенсационных возможностей природы региона, - сказал Олег Косолапов.

Он отметил, что основными мероприятиями по адаптации являются противопаводковые и руслоформирующие работы, а также укрепление берегов и восстановление лесов. Не за горами пожароопасный период, поэтому работать нужно в полную силу.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области, рассказал, что опасения вызывают Сусуманский и Ягоднинский районы. Там сотрудники золотодобывающих компаний после работ оставили котлованы. Из-за этого в реках может подняться уровень воды, который будет невозможно проконтролировать. Поэтому нужно привлечь горнодобывающие компании к восстановлению территорий.

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