Чемпионат по ранней профориентации «Беби-Абилимпикс» начался в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске торжественно открылся чемпионат «Беби-Абилимпикс». Мероприятие прошло в детском саду «Верботон». Это соревнование по ранней профориентации для дошкольников с ОВЗ и инвалидностью.

Чемпионат проходит в Хабаровске в третий раз. В этом году в нем сражаются 38 команд из 22 детских садов. Свои навыки покажут 114 ребят в четырех направлениях: робототехника, кулинария, флористика, медицинский уход. Во время чемпионата ребята составят букеты цветов, приготовят салаты или горячее из предложенных продуктов. Также они покажут, как оказать первую медицинскую помощь и даже сконструируют робота.

- Это очень хорошее мероприятие. Все наши дети к нему готовы: у них уже горят глаза. Накануне они прошли предварительные инструктажи. Ребятам до 16 марта нужно пройти испытания. Все задания составлены с учетом их возможностей. Победители будут представлять Хабаровск на региональном этапе, - рассказала Елена Тихонова, заместитель начальника городского управления образования.

Цель чемпионата - предоставить особенным детям возможность попробовать себя в той или иной профессии, понять, что могут с ней справиться. Для конкурса разработали специальные программы, а эксперты прошли обучение.

С каждым годом в «Беби-Абилимпиксе» участвует все больше человек. Специалисты отмечают, что конкурс помогает детям в развитии.

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