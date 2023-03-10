Более девяти тысяч пенсионеров получат компенсацию за проезд на отдых в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае больше 9,5 тысячи неработающих пенсионеров получают страховые пенсии по старости и инвалидности, живут в районах Крайнего Севера и приравненных к нему районах. В прошлом году им компенсировали проезд к месту отдыха и обратно. На эти цели социальный фонд потратил больше 161 миллиона рублей.

Компенсировать проезд на отдых по России могут один раз в два года. Выплаты бывают двух видов: фактически потраченных средств и в виде предоставления специальных талонов.

- Оформить компенсацию на фактические расходы можно на портале госуслуг. При подаче электронного заявления потребуются фото или скан билетов; сведения о сумме расходов; справка о стоимости проезда. Сведения о стоимости проезда в поезде могут быть запрошены СФР самостоятельно, - рассказали в отделении Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО.

Талоны на бесплатный проезд в 2023 году выдают «Аэрофлот» и «Хабаровские авиалинии».

По талонам от «Аэрофлота» можно улететь в Сочи или Москву и обратно. Поменять талон на билет можно с даты выдачи талона и не позже одного дня до планируемой даты вылета. Сделать это можно в Хабаровске по адресам: улица Ленина, 85 и Матвеевское шоссе, 26 Б, третий этаж.

«Хабаровские линии» предоставляют талоны до Николаевска-на-Амуре, Охотска, Нелькана, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Аяна, Чумикана, Чегдомына и обратно в Хабаровск. Также можно улететь из Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре, из Николаевска-на-Амуре в Охотск, Аян, Чумикан, Нелькан и обратно. Билеты обмениваются по адресам:

- Хабаровск, Аэропорт, третий этаж;

- Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 32;

- Николаевск-на-Амуре, улица Горького, 94;

- Охотск, улица Белолипского, 19;

- Чумикан, переулок Советский, 3.

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