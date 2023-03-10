Мужчина украл телефон со стола в кафе Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске полицейские нашли молодого парня, укравшего телефон со столика в кафе. Об этом правоохранителям рассказала хозяйка смартфона. По словам женщины, мужчина незаметно украл мобильник стоимостью 80 тысяч рублей, когда она отвлеклась.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску задержали ранее не судимого 23-летнего жителя Индустриального района Хабаровска. Похищенный телефон он продал на городском рынке, а вырученные за него деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Пока идет следствие, молодой человек находится под подпиской о невыезде. Если суд докажет его вину, парню грозит до пяти лет лишения свободы, говорят в полиции.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.