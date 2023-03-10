Движение большегрузов ограничат в Хабаровске с 26 марта Фото: администрация Хабаровского края
В Хабаровске с 26 марта по 25 апреля вводится временное ограничение большегрузов. Запрет на езду тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования ввели из-за снижения несущей способности конструкций. В весеннее время причиной этому становится переувлажнение.
Если поездка необходима, нужно оформить разрешение. Заявку на него можно подать на сайте Росдормониторинга.
- Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты, - рассказали в администрации Хабаровска.
В этот месяц по дорогам краевой столицы смогут ездить только автомобили, масса которых не превышает 3,5 тонны.
Это не единственное ограничение, запланированное на этот год. Подобный запрет введут с 20 мая по 31 августа в случае, если температура воздуха будет выше 32 градусов Цельсия. В это время большегрузы смогут ездить только по определенным часам - с 22:00 до 10:00.
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