Предприниматели Биробиджана помогают детям мобилизованных Фото: администрация Биробиджана

В столице Еврейской автономной области поддерживают семьи мобилизованных. Особенное внимание уделяют детям.

Так, предприниматели города бесплатно организовывают для ребят досуг. Например, на этой неделе для них прошел мастер-класс. В центре «Непоседы» дети делали открытки для мам в честь 8 Марта. Они очень старательно вырезали и клеили детали, придумывали что-то новое, проявляли инициативу.

- Предприниматели нашего города оказывают поддержку мобилизованным семьям, за это им большое спасибо. Все понимают, насколько сейчас необходимо уделять максимум внимания детям, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Задачу оказывать всю возможную помощь семьям военнослужащих поручил губернатор Ростислав Гольдштейн. Штабы поддержки мобилизованных работают в нескольких районах области. Продолжает работать региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе. Получить консультацию мобилизованные и их близкие могут по единому телефону 122.

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