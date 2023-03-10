Турнир по боевому самбо закончился в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске подошел к концу региональный турнир по самбо. Его проводили в Краевом центре единоборств. Участниками стали юноши трех возрастных категорий. Победители получили медали и призы спецподразделения «Альфа». Всего за них боролись 226 спортсменов из Приморья, ЕАО, Камчатского и Хабаровского краев.

Во время соревнований прошли поединки среди старших самбистов и показательные выступления среди младших. В итоге первые три места в командном зачете завоевали хабаровчане. Первое у команды «Давид», второе – у «Заряда», третье – у «Самбо-90».

- Становление детского-юношеского самбо в регионе началось именно с этого турнира. Он дал толчок развитию единоборства, потому что это были первые официальные соревнования такого уровня. Юбилейные состязания получились самыми масштабными за все годы. Также хочу поблагодарить ветеранов спецподразделения и правительство края, так как в этом году именно они поддерживают мероприятие, - рассказал Андрей Николенко, главный судья соревнований, организатор и основатель турнира «Альфа».

Турнир по самбу на призы спецподразделения проходит в Хабаровске уже десятый год. Он посвящен памяти военных «Альфа», которые погибли при исполнении долга.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.