Михаил Дегтярев поручил учредить звание «Народный учитель Хабаровского края» Фото: правительство Хабаровского края

10 марта в Краевом центре образования торжественно открыли Год педагога и наставника. На мероприятии губернатор региона Михаил Дегтярев поручил учредить звание «Народный учитель Хабаровского края».

На церемонии присутствовали нынешние и будущие учителя, ветераны педагогики, наставники, директора образовательных учреждений и представители профильных министерств. Сейчас в крае в этом направлении работает 22 тысячи специалистов, девять тысяч из них – педагоги.

- Наша задача – поддерживать всех, кто сегодня посвящает себя передаче знаний подрастающему поколению, повысить интерес к профессии педагога, сохранить наши лучшие традиции в сфере, - сказал Михаил Дегтярев.

Он отметил, что сейчас важно делиться с ребятами не только знаниями, но и передавать уважение и преданность Родине. Со своей стороны он пообещал сделать все, чтобы преподаватели чувствовали поддержку властей. К тому же, сейчас в крае есть некоторые меры.

Например, хабаровские специалисты могут получить образовательный кредит. В первые три года работы им положены доплаты, а также компенсация поездки в санаторий и единовременное пособие при выходе на пенсию. И в знак признания их заслуг губернатор предложил учредить звание народного учителя хабаровского края. По его словам, многие его достойны.

Также на мероприятии наградили лучших работников этой отрасли. Среди них – Татьяна Байбак, учитель музыки школы №2 села Хурба Комсомольского района, и Светлана Стародубцева, замдиректора Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

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